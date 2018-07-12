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Чехия отказалась повышать расходы на оборону
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Чехия отказалась ускорять рост военных расходов в НАТО 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Чехия не будет ускорять рост своих расходов на оборону, заявил журналистам по окончании саммита НАТО в Брюсселе премьер Андрей Бабиш, выступление которого транслировали сетевые телеканалы.
На саммите президент США Дональд Трамп потребовал от союзников довести национальные расходы на оборону до требуемых в НАТО 2% ВВП уже к концу нынешнего года.
"Чешская республика не будет после состоявшегося саммита НАТО корректировать свой план расходов на оборону в сторону его ускорения", — сказал Бабиш, напомнив, что Прага ранее взяла обязательство довести эти расходы до 2% ВВП к 2024 году.
По словам Бабиша, дебаты Трампа с европейскими союзниками носили "открытый, прямой и весьма интересный характер".
"Я выступил одним из первых и объяснил Трампу, что важно говорить об абсолютных расходах на вооружение", — отметил Бабиш.
По словам чешского премьера, республика в 2013 году выделяла на оборону 42 миллиарда крон (около 1,9 миллиарда долларов), что тогда составляло 1,03% ВВП. В 2019 году эти расходы возрастут до 65,6 миллиардов крон (около 3 миллиардов долларов). В процентах к объему ВВП рост расходов составляет лишь 0,14% ВВП, но в абсолютных цифрах — более 20 миллиардов крон (около 0,9 миллиарда долларов). В целом за период с 2013 по 2024 год Чехия увеличит выделения на оборону на 150%, отметил Бабиш.
"Ускорение роста оборонных расходов до 2% ВВП привело бы к значительному росту бюджетного дефицита", — подчеркнул чешский премьер.
По мнению Бабиша, американский президент объединяет в одну тему вопрос расходов европейских союзников на оборону с дефицитом в торговле США с ними.
"Там ясна та параллель, что он (Трамп) говорит: "Покупайте наше вооружение и тем самым будете выполнять проценты (в расходах на оборону), и одновременно снизим торговый дефицит. Подобная логика из того (высказываний Трампа) вытекает, хотя так конкретно он не сказал", — добавил премьер Чехии.
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