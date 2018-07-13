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Китай привезет в Россию копию Ту-16
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Китайская копия советского Ту-16 впервые примет участие в «Авиадартсе» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Li Pang / Wikimedia
Китай впервые представит на международном конкурсе «Авиадартс» бомбардировщики Xian H-6K, которые являются лицензионной копией советского самолета Ту-16.
Народно-освободительная армия Китая направит в Россию бомбардировщики Xian H-6K, истребители J-10A, истребители-бомбардировщики JH-7A и транспортные самолеты Y-9. Xian H-6K и Y-9 будут участвовать в конкурсе впервые. Соответствующая информация опубликована в заявлении ВВС КНР.
Армейские международные игры-2018 стартуют 28 июля на территории семи государств — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая и России.
Бомбардировщик Xian H-6K позднейшая модификация H-6 (Ту-16) с новыми турбовентиляторными двигателями Д-30КП-2 с тягой около 118 кН каждый.
Машина отличается новыми воздухозаборниками, модернизированной кабиной экипажа и увеличенным обтекателем антенны. Боевая нагрузка составляет 12 000 кг. Бомбардировщик способен нести 6 крылатых ракет CJ-10A (копия Х-55).
Ранее предполагалось, что самолеты будут участвовать в армейских международных играх в прошлом году.
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