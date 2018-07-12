В Румынии разместят командный центр НАТО

На территории Румынии будет размещен командный центр НАТО

Румыния добилась на саммите НАТО размещения на ее территории операционного командного центра альянса и получения постоянного статуса находящейся в стране многонациональной бригады, заявил в четверг на пресс-конференции президент Румынии Клаус Йоханнис

"В усилиях по укреплению присутствия [НАТО] на восточном фланге мы добились двух очень важных вещей… [во-первых,] операционного командного центра, — сказал он. — Мы думаем, когда центр будет организован, вместе с нами там будут около 400 штабных офицеров из всех стран НАТО".

"Мы также добились улучшения статуса многонациональной бригады, которую мы образовали, которая приобрела постоянный статус. Мы продолжим переговоры с союзниками с целью их как можно более серьезного присутствия в ней", — сказал он.

Третьим важным результатом, по словам Йоханниса, стало проведение на саммите по инициативе Румынии специальной сессии, посвященной Черному морю, в которой участвовали Украина Грузия . Президент также сообщил, что в следующем году румынский контингент в Афганистане , включающий военных, жандармов и гражданских лиц, будет увеличен с 770 до 950 человек.

Также Йоханнис заверил, что НАТО не угрожает распад и в альянсе нет конфликта.