Ещё
В МИД отреагировали на приглашение Македонии в НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД отреагировали на приглашение Македонии в НАТО 

Москва24 11 часов назад
Фото: Москва24
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала приглашение Македонии в НАТО. По ее словам, политика открытых дверей Североатлантического альянса стала его основной целью, передает Интерфакс.
"Втягивание Македонии в НАТО лишь подтверждает, что политика открытых дверей превратилась в самоцель и инструмент освоения геополитического пространства", — заявила Захарова во время брифинга.
По ее словам, в данной ситуации речь идет только о достижении военного превосходства, а попытки отгородиться забором в современном мире обречены на провал, так как ни объединения, ни страны не способны самостоятельно справиться с трансграничными угрозами.
Накануне блок НАТО пригласил Македонию присоединиться к Североатлантическому альянсу. Однако, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что стать членом организации страна сможет только после окончательного решения вопроса о названии государства с Грецией.
Москва24: последние новости
В Европе представили модель истребителя пятого поколения В креветках нашли следы боевых химических веществ Усовершенствованный фрегат "Неустрашимый" вернут в состав ВМФ России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент206
РФ грозит новое сокращение населения30
Россия назвала замену «Армате»9
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение