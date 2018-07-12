В МИД отреагировали на приглашение Македонии в НАТО

"Втягивание Македонии в НАТО лишь подтверждает, что политика открытых дверей превратилась в самоцель и инструмент освоения геополитического пространства", — заявила Захарова во время брифинга.

По ее словам, в данной ситуации речь идет только о достижении военного превосходства, а попытки отгородиться забором в современном мире обречены на провал, так как ни объединения, ни страны не способны самостоятельно справиться с трансграничными угрозами.