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Захарова: НАТО не заинтересована в объективных оценках ситуации в Евроатлантике
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Захарова: НАТО не заинтересована в объективных оценках ситуации в Евроатлантике 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россия проанализирует итоги саммита НАТО в Брюсселе под углом европейской безопасности. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы следим за всеми этими мероприятиями. Россия проанализирует итоги саммита под углом европейской безопасности, — сказала она. — Можно сделать вывод, что в НАТО не заинтересованы в объективных оценках ситуации с безопасностью в Евроатлантике".
Альянс под надуманным предлогом сохраняет курс на сдерживание России, механическое расширение лишь углубляет разделительные линии, заявила Захарова.
"Со всех сторон звучат слова об адаптации НАТО и готовности защищать население своих стран от угроз по всем азимутам. Однако на практике альянс создает атмосферу эпохи блоковой конфронтации, — отметила дипломат. — Неотъемлемым элементом такой линии стало восстановление под надуманным предлогом курса на военно-политическое сдерживание России. Этим же обусловлено и стремление блока к механическому расширению, которое ничью безопасность не укрепляет, а просто углубляет разделительные линии, усиливая напряженность в Европе".
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