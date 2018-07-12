Захарова: НАТО не заинтересована в объективных оценках ситуации в Евроатлантике

"Мы следим за всеми этими мероприятиями. Россия проанализирует итоги саммита под углом европейской безопасности, — сказала она. — Можно сделать вывод, что в НАТО не заинтересованы в объективных оценках ситуации с безопасностью в Евроатлантике".

Альянс под надуманным предлогом сохраняет курс на сдерживание России, механическое расширение лишь углубляет разделительные линии, заявила Захарова.

"Со всех сторон звучат слова об адаптации НАТО и готовности защищать население своих стран от угроз по всем азимутам. Однако на практике альянс создает атмосферу эпохи блоковой конфронтации, — отметила дипломат. — Неотъемлемым элементом такой линии стало восстановление под надуманным предлогом курса на военно-политическое сдерживание России. Этим же обусловлено и стремление блока к механическому расширению, которое ничью безопасность не укрепляет, а просто углубляет разделительные линии, усиливая напряженность в Европе".