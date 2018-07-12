Ещё
Захарова назвала обвинения НАТО в адрес России бездоказательными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова назвала обвинения НАТО в адрес России бездоказательными 

RT на русском 6 часов назад
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя на брифинге итоги саммита НАТО в Брюсселе, назвала обвинения альянса в адрес России бездоказательными и циничными.
Она рассказала, что все принятые на саммите решения «будут внимательно проанализированы под углом последствий для европейской безопасности».
По её словам, опубликованные заявления позволяют «сделать вывод о том, что в НАТО по-прежнему не заинтересованы в объективной оценке истинных причин деградации ситуации с безопасностью в Евроатлантике, а предпочитают смотреть на мир сквозь призму стереотипов холодной войны».
«Обвиняя Россию, бездоказательно, цинично в усилении напряжённости в Евроатлантике, военный блок под этим предлогом наращивает собственную военную активность даже в некогда спокойных регионах Балтики и Севера Европы», — сказала она.
Ранее в НАТО заявили, что Россия якобы ведёт провокационную деятельность у границ альянса.
RT ведёт прямую трансляцию.
RT на русском: последние новости
Бомбардировщик ПАК ДА построят с применением стелс-технологий Премьер-министр Чехии заявил, что Прага не будет ускорять рост расходов на оборону Тель-Авив не комментирует удар ПВО Сирии по израильскому самолёту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками277
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала47
Умер Виктор Фетисов2
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС149
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение