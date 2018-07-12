Захарова назвала обвинения НАТО в адрес России бездоказательными 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя на брифинге итоги саммита НАТО в Брюсселе, назвала обвинения альянса в адрес России бездоказательными и циничными.
Она рассказала, что все принятые на саммите решения «будут внимательно проанализированы под углом последствий для европейской безопасности».
По её словам, опубликованные заявления позволяют «сделать вывод о том, что в НАТО по-прежнему не заинтересованы в объективной оценке истинных причин деградации ситуации с безопасностью в Евроатлантике, а предпочитают смотреть на мир сквозь призму стереотипов холодной войны».
«Обвиняя Россию, бездоказательно, цинично в усилении напряжённости в Евроатлантике, военный блок под этим предлогом наращивает собственную военную активность даже в некогда спокойных регионах Балтики и Севера Европы», — сказала она.
Ранее в НАТО заявили, что Россия якобы ведёт провокационную деятельность у границ альянса.
RT ведёт прямую трансляцию.