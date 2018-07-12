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В МИД прокомментировали приглашение Македонии в НАТО
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В МИД прокомментировали приглашение Македонии в НАТО 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Стремление НАТО к механическому расширению в Европе не может укреплять безопасность, а форсированное втягивание Македонии в блок лишь подтверждает, что политика открытых дверей превратилась в самоцель, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.
"На практике альянс воссоздает атмосферу эпохи блоковой конфронтации, в которой, похоже, чувствует себя намного комфортнее, нежели в условиях многополярного миропорядка… Этим же обусловлено стремление блока к механическому расширению, которое ничью безопасность не укрепляет, это очевидно, а только углубляет разделительные линии и усиливает напряженность в Европе. Форсированное втягивание Македонии в НАТО лишь подтверждает, что политика открытых дверей превратилась в самоцель, инструмент освоения геополитического пространства. На самом деле речь идет только об одном — о достижении военного превосходства", — сказала Захарова.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе в среду, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в НАТО.
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