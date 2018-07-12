В МИД прокомментировали приглашение Македонии в НАТО

"На практике альянс воссоздает атмосферу эпохи блоковой конфронтации, в которой, похоже, чувствует себя намного комфортнее, нежели в условиях многополярного миропорядка… Этим же обусловлено стремление блока к механическому расширению, которое ничью безопасность не укрепляет, это очевидно, а только углубляет разделительные линии и усиливает напряженность в Европе. Форсированное втягивание Македонии в НАТО лишь подтверждает, что политика открытых дверей превратилась в самоцель, инструмент освоения геополитического пространства. На самом деле речь идет только об одном — о достижении военного превосходства", — сказала Захарова.