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Российский стратегический ракетоносец сделают невидимым
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Российский стратегический ракетоносец сделают невидимым 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Sputnik / Reuters
ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) создадут с применением стелс-технологий, заявил на совещании по исполнению гособоронзаказа Казанским авиационным заводом заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Об этом сообщает ТАСС.
«При создании перспективного авиационного комплекса дальней авиации будут применяться технологии малой заметности», — сказал замглавы военного ведомства. Криворучко отметил, что работа по строительству самолетов Ту-160М «идет в графике, по ряду этапов есть небольшие отставания, есть и опережения».
ПАК ДА предназначен для выполнения задач самолетов Дальней авиации (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3). Дозвуковой самолет планируется построить по аэродинамической схеме «летающее крыло».
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