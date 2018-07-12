ПАК ДА сделают невидимкой

Перспективный бомбардировщик ПАК ДА построят с применением стелс-технологий

Алексей Криворучко. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации ПАК ДА построят с применением стелс-технологий, сообщил заместитель министра обороны России

NI рассказал о "самом мощном российском бомбардировщике"

"При создании перспективного авиационного комплекса дальней авиации будут применяться технологии малой заметности", — рассказал Криворучко журналистам по итогам посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова.

В четверг он провел там совещание по вопросу исполнения государственного оборонного заказа. Он также оценил производственные мощности завода, где планируется в будущем развернуть производство перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА.

"Мы проверили ход работ на приоритетном направлении авиазавода, строительстве самолетов Ту-160М — в целом комплекс работ идет в графике, по ряду этапов есть небольшие отставания, есть и опережения", — сообщил замминистра обороны.