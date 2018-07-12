Ещё
ПАК ДА сделают невидимкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перспективный бомбардировщик ПАК ДА построят с применением стелс-технологий 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации ПАК ДА построят с применением стелс-технологий, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
NI рассказал о "самом мощном российском бомбардировщике"
"При создании перспективного авиационного комплекса дальней авиации будут применяться технологии малой заметности", — рассказал Криворучко журналистам по итогам посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова.
В четверг он провел там совещание по вопросу исполнения государственного оборонного заказа. Он также оценил производственные мощности завода, где планируется в будущем развернуть производство перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА.
"Мы проверили ход работ на приоритетном направлении авиазавода, строительстве самолетов Ту-160М — в целом комплекс работ идет в графике, по ряду этапов есть небольшие отставания, есть и опережения", — сообщил замминистра обороны.
В настоящее время авиазавод выполняет ремонт самолетов Дальней авиации Ту-22М3 и Ту-160, которые включают работы по обновлению бортового радиоэлектронного оборудования, комплекса управления вооружением, систем жизнеобеспечения экипажей, продление сроков службы. Одной из ключевых задач, поставленных перед предприятием, является вопрос воспроизводства самолета Ту-160 в новом облике. Серийное производство модернизированных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М2 запланировано на 2020-2021 годы. Минобороны РФ планирует закупить около 50 таких машин.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками275
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала46
Умер Виктор Фетисов2
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС149
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение