Кубанские истребители провели бой в стратосфере 

Истребители смешанного авиаполка в Краснодарском крае провели учебный воздушный бое в стратосфере, сообщили в Минобороны России.
В тренировке участвовали самолеты Су-27 и Су-30. Экипажи отработали поиск летательных аппаратов условного противника, аэронавигацию, пилотирование по заданному маршруту, уход от средств поражения.
— Во время учебного боя летчики использовали элементы сложного пилотажа: бочки, горки с наклоном до 60 градусов, форсированные развороты. — рассказали в пресс-службе Южного военного округа.
На завершающем этапе экипажи отработали посадку на условно разрушенную полосу. Упражнения выполнялись как в одиночку, так и парами, в составе звеньев и групп.