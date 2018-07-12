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Кубанские истребители провели бой в стратосфере
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Кубанские истребители провели бой в стратосфере 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Истребители смешанного авиаполка в Краснодарском крае провели учебный воздушный бое в стратосфере, сообщили в Минобороны России.
В тренировке участвовали самолеты Су-27 и Су-30. Экипажи отработали поиск летательных аппаратов условного противника, аэронавигацию, пилотирование по заданному маршруту, уход от средств поражения.
— Во время учебного боя летчики использовали элементы сложного пилотажа: бочки, горки с наклоном до 60 градусов, форсированные развороты. — рассказали в пресс-службе Южного военного округа.
На завершающем этапе экипажи отработали посадку на условно разрушенную полосу. Упражнения выполнялись как в одиночку, так и парами, в составе звеньев и групп.
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