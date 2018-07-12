В Грузии объяснили, почему страну не хотят видеть в НАТО

"Для России все-таки неприемлемо вступление Грузии в НАТО… Я понимаю одной из причин того, почему некоторые западные государства воздерживаются от принятии Грузии в НАТО, является понятная для них негативная реакция со стороны России", — сказала Бурджанадзе.

Она сказала, что правительственные силы Грузии четко выступают за вступление страны в НАТО.

"Я неоднократно говорила, что необходим прорыв в российско-грузинских отношениях. Необходимо, чтобы со стороны России тоже были сделаны позитивные шаги, была правильная политика по отношению к Грузии. И чтобы у так называемых пророссийских политиков было больше аргументов, а меньше аргументов было у тех политиков, которые выражают интересы НАТО", — заявила она.

Как указала Бурджанадзе, почти все политические силы в Грузии используют в своей риторике лозунги в пользу вступления в НАТО. Противоположная точка зрения расценивается чуть ли не как предательство, отметила она. «Конечно, такому пиару народ в определенной степени подвержен, в особенности молодежь», — заметила Бурджанадзе.