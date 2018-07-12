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В Грузии объяснили, почему страну не хотят видеть в НАТО
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В Грузии объяснили, почему страну не хотят видеть в НАТО 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Некоторые западные страны не поддерживают вступление Грузии в НАТО, осознавая, что принятие страны в состав альянса вызовет негативную реакцию Москвы, заявила в эфире телеканала «Россия 24» бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.
"Для России все-таки неприемлемо вступление Грузии в НАТО… Я понимаю одной из причин того, почему некоторые западные государства воздерживаются от принятии Грузии в НАТО, является понятная для них негативная реакция со стороны России", — сказала Бурджанадзе.
Она сказала, что правительственные силы Грузии четко выступают за вступление страны в НАТО.
"Я неоднократно говорила, что необходим прорыв в российско-грузинских отношениях. Необходимо, чтобы со стороны России тоже были сделаны позитивные шаги, была правильная политика по отношению к Грузии. И чтобы у так называемых пророссийских политиков было больше аргументов, а меньше аргументов было у тех политиков, которые выражают интересы НАТО", — заявила она.
Как указала Бурджанадзе, почти все политические силы в Грузии используют в своей риторике лозунги в пользу вступления в НАТО. Противоположная точка зрения расценивается чуть ли не как предательство, отметила она. «Конечно, такому пиару народ в определенной степени подвержен, в особенности молодежь», — заметила Бурджанадзе.
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