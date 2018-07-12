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60 минут. Грузии интересна НАТО только как военный плацдарм
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60 минут. Грузии интересна НАТО только как военный плацдарм 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
«Мы видим, как НАТО разрушает свой собственный устав, ведь Альянс создавался как организация оборонного плана. При объединении Германии было подписано соглашение „Два плюс четыре“, в котором четко было написано, куда кто может расширяться», — заявил в эфире программы «60 минут» главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский, комментируя информацию о вступлении Грузии в НАТО.
По его словам, после 1990 года Североатлантический союз делает все, чтобы эти соглашения поломать.
"Правила, которые еще вчера казались незыблемыми, сегодня не стоят ничего, — подчеркнул эксперт. — На сегодняшний момент НАТО — это организация нападения. То, что мы сейчас наблюдаем — это этап перехода от холодной войны к возможному началу военных действий. Мне кажется, это очень опасный шаг".
Во время двухдневного саммита НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса.
"Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Грузия станет членом НАТО", — заявил Йенс Столтенберг.
По его словам, альянс впечатлен прогрессом, которого Тбилиси добился на пути реформ, и призывает страну продолжать в том же духе.
В мае премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что страна вступит в НАТО к 2021 году. До этого грузинский президент Георгий Маргвелашвили говорил, что страна выполнила все пункты своего «домашнего задания», в том числе провела необходимые реформы и исполнила различные требования, которые предъявила НАТО для вступления в организацию.
В российском МИД считают, что дальнейшее углубление сотрудничества Грузии и НАТО — это угроза безопасности Закавказья.
Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов, выступая в студии «60 минут» отметил, что имеющихся у России сил на юге страны вполне достаточно, чтобы умиротворить возможные грузинские выступления как против России, так и против Абхазии и Южной Осетии.
По мнению эксперта, в случае агрессивных действий Тбилиси, НАТО не будет его поддерживать. Грузия интересует НАТО не своими мизерными военными возможностями, а в свете озвученной 11 июля инициативы о создании к 2020 году 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий, готовых к развертыванию за 30 дней.
"Грузия интересна альянсу только как плацдарм, чтобы наращивать группировку с южного подбрюшья России", — сказал Андрей Фролов.
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