Полиция высадила Туска из машины перед ужином лидеров НАТО в Брюсселе

Бельгийская полиция не пропустила служебный автомобиль председателя Европейского совета Дональда Туска, на котором он в среду вечером отправился на официальный ужин лидеров стран НАТО Брюсселе , сообщил дипломатический источник.

«Насколько мне известно, господину Туску с супругой пришлось идти пешком», — сообщил источник РИА «Новости»

По его словам, автомобиль Туска не пропустили через кордон безопасности, так как он не был внесен в список официального транспорта.

На саммит НАТО, помимо 29 лидеров стран-членов Североатлантического альянса, прибыли 55 официальных делегаций. Обеспечением безопасности в эти дни занимаются 2,4 тыс. полицейских и около 1 тыс. военнослужащих.