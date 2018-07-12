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Полиция высадила Туска из машины перед ужином лидеров НАТО в Брюсселе
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Полиция высадила Туска из машины перед ужином лидеров НАТО в Брюсселе 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Бельгийская полиция не пропустила служебный автомобиль председателя Европейского совета Дональда Туска, на котором он в среду вечером отправился на официальный ужин лидеров стран НАТО в Брюсселе, сообщил дипломатический источник.
«Насколько мне известно, господину Туску с супругой пришлось идти пешком», — сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, автомобиль Туска не пропустили через кордон безопасности, так как он не был внесен в список официального транспорта.
На саммит НАТО, помимо 29 лидеров стран-членов Североатлантического альянса, прибыли 55 официальных делегаций. Обеспечением безопасности в эти дни занимаются 2,4 тыс. полицейских и около 1 тыс. военнослужащих.
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