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Китай показал танковый вариант российского «Града»
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Китай показал на учениях танковый вариант российского «Града» 

Российская Газета 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Китайская армия продолжает интенсивную эксплуатацию гусеничной версии советской реактивной системы залпового огня "Град". Минобороны КНР разместило фоторепортаж с полигона, где были задействованы эти РСЗО, имеющие обозначение PHZ-89.
30-тонная боевая машина разработана на базе многоцелевого шасси Тип 321. Его элементы использованы в создании ряда основных боевых танков КНР, в том числе и хорошо знакомого в России по Армейским международным играм Тип 96А.
На пусковой установке смонтирован 520-сильный клон советского дизельного двигателя В-54. Благодаря ему, эта установка, известная также как Тип 89, способна разгоняться по шоссе до 55 км/ч. Запас хода — 450 км.
Кроме "танковой" основы, РСЗО имеет еще одну особенность — перед 40-ствольным пакетом размещен контейнер еще с 40 реактивными снарядами. Это позволило более чем в два раза сократить время перезаряжания, уменьшив его до трех минут.
Сообщалось, что дальность стрельбы усовершенствованными 122-мм боеприпасами достигает 30 км. Также для борьбы с воздушными целями и для самообороны имеется китайская версия 12,7-мм пулемета ДШК — Тип 54. В экипаж входит пять человек.
По мнению военных экспертов, созданная в первой половине 80-х гг. РСЗО PHZ-89 в настоящее время уже не в полной мере отвечает требованиям китайской армии. В частности, по своей подвижности она уступает новейшим танкам ZTZ-99A и БМП ZBD-04A.
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