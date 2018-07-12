Китай показал танковый вариант российского «Града»

Китай показал на учениях танковый вариант российского «Града»

Китайская армия продолжает интенсивную эксплуатацию гусеничной версии советской реактивной системы залпового огня "Град". Минобороны КНР разместило фоторепортаж с полигона, где были задействованы эти РСЗО, имеющие обозначение PHZ-89.

30-тонная боевая машина разработана на базе многоцелевого шасси Тип 321. Его элементы использованы в создании ряда основных боевых танков КНР, в том числе и хорошо знакомого в России по Армейским международным играм Тип 96А.

На пусковой установке смонтирован 520-сильный клон советского дизельного двигателя В-54. Благодаря ему, эта установка, известная также как Тип 89, способна разгоняться по шоссе до 55 км/ч. Запас хода — 450 км.

Кроме "танковой" основы, РСЗО имеет еще одну особенность — перед 40-ствольным пакетом размещен контейнер еще с 40 реактивными снарядами. Это позволило более чем в два раза сократить время перезаряжания, уменьшив его до трех минут.

Сообщалось, что дальность стрельбы усовершенствованными 122-мм боеприпасами достигает 30 км. Также для борьбы с воздушными целями и для самообороны имеется китайская версия 12,7-мм пулемета ДШК — Тип 54. В экипаж входит пять человек.

По мнению военных экспертов, созданная в первой половине 80-х гг. РСЗО PHZ-89 в настоящее время уже не в полной мере отвечает требованиям китайской армии. В частности, по своей подвижности она уступает новейшим танкам ZTZ-99A и БМП ZBD-04A.