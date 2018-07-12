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Пять человек пострадали в Грузии при аварийной посадке вертолета
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Пять человек пострадали в Грузии при аварийной посадке вертолета 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
Полицейский вертолет совершил аварийную посадку утром 12 июля у пограничного поста «Андаразари». Об этом сообщили в пресс‐службе МВД Грузии.
Как пояснили в ведомстве, в результате крушения пострадали трое членов экипажа, патрульный офицер и сотрудник погранслужбы, которые находились на борту. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет.
Ведется расследование обстоятельств происшествия. Модель разбившегося вертолета не сообщается. Борт выполнял операцию в Лагодехинском дивизионе для ротации продовольствия, горюче-смазочных материалов и материально-технических средств.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, что его страна станет членом альянса. Об этом генсек заявил на пресс‐конференции саммита НАТО в Брюсселе.
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