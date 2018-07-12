Пять человек пострадали в Грузии при аварийной посадке вертолета

Полицейский вертолет совершил аварийную посадку утром 12 июля у пограничного поста «Андаразари». Об этом сообщили в пресс‐службе МВД Грузии.

Как пояснили в ведомстве, в результате крушения пострадали трое членов экипажа, патрульный офицер и сотрудник погранслужбы, которые находились на борту. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Ведется расследование обстоятельств происшествия. Модель разбившегося вертолета не сообщается. Борт выполнял операцию в Лагодехинском дивизионе для ротации продовольствия, горюче-смазочных материалов и материально-технических средств.