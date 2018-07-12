Стал известен срок службы «Арматы»

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Стало известно, какие машины заменят танк «Армата» 

Деловая газета «Взгляд» 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Самый современный российский танк Т-14 «Армата» прослужит в войсках не менее 25-30 лет, сообщил экс-руководитель главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-полковник Сергей Маев, добавив, что на смену «Армате» придут боевые машины на новых физических принципах.
Маев сказал ТАСС, что платформы «Армата», «Курганец-25», «Бумеранг» сейчас находятся на завершающей стадии разработки. Он назвал их традиционными средствами, отметив, что им на смену должны прийти виды вооружения на новых физических принципах.
По его мнению, это станет возможно при благоприятном развитии фундаментальной науки, технологий, конструкторской мысли, производства и финансирования всех этих составляющих.
По оценке Маева, роботизированные образцы бронетехники, которые будут применяться на суше, должны появиться примерно через 10-15 лет. «Что касается воздуха, то там, безусловно, возможности для применения роботизированных средств более однородные, чем на земле», — отметил он.
К оружию на новых физических принципах относится лазерное оружие, СВЧ-пушки, звуковое оружие, электромагнитные бомбы и так далее.
Ранее сообщалось, что танк «Армата» в 2018 году оснастят новейшей оптико-электронную системой, позволяющей экипажу обнаруживать, идентифицировать и сопровождать цели.
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