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Скопье посоветовали ради НАТО убрать слово «Македония» из названия страны
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Скопье посоветовали ради НАТО убрать слово «Македония» из названия страны 

Деловая газета «Взгляд» 15 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Даже после переименования Бывшей Югославской Республики Македония в Республику Северная Македония страна не станет членом альянса, заявил министр национальной обороны Греции Панос Камменос.
«Они могут собирать приглашения и фотографироваться, но они не присоединятся к НАТО, пока они используют слово «Македония», — приводит его слова ТАСС.
В кулуарах саммита НАТО он заявил, что соглашение между Афинами и Скопье реализовать не удастся.
Камменос считает, что жители Македонии не поддержат соглашение на референдуме, а македонский парламент не примет необходимые конституционные изменения.
Камменос является членом правой партии «Независимые греки», которая входит в греческую правящую коалицию.
Накануне НАТО пригласило Македонию начать переговоры о вступлении в альянс.
17 июня главы МИД Греции и Македонии подписали соглашение о новом названии страны. Македонский парламент поддержал договор, но президент Македонии Герге Иванов отказался подписывать соглашение.
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