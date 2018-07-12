Скопье посоветовали ради НАТО убрать слово «Македония» из названия страны

«Они могут собирать приглашения и фотографироваться, но они не присоединятся к НАТО , пока они используют слово «Македония», — приводит его слова ТАСС

В кулуарах саммита НАТО он заявил, что соглашение между Афинами и Скопье реализовать не удастся.

Камменос считает, что жители Македонии не поддержат соглашение на референдуме, а македонский парламент не примет необходимые конституционные изменения.

Камменос является членом правой партии «Независимые греки», которая входит в греческую правящую коалицию.

Накануне НАТО пригласило Македонию начать переговоры о вступлении в альянс.