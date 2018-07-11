Началась активна фаза Sea Breeze

На Украине заявили об активной фазе учений Sea Breeze-2018 в Чёрном море

В Чёрном море началась активная фаза морского компонента украинского-американских учений Sea Breeze-2018.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

«11 июля, в Чёрном море началась активная фаза морского компонента украинского-американских учений Sea Breeze-2018. Задействованные в манёврах корабли от Болгарии, Соединённых Штатов Америки, Украины и Турции вышли из Одесской гавани и направились в указанный район для выполнения соответствующих учебно-боевых задач», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС Украины провели учения с использованием танков и БМП у побережья Азовского моря.