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Началась активна фаза Sea Breeze
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На Украине заявили об активной фазе учений Sea Breeze-2018 в Чёрном море 

RT на русском 11 июля 2018
Фото: @ВМС ЗС України Facebook
В Чёрном море началась активная фаза морского компонента украинского-американских учений Sea Breeze-2018.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр командования ВМС ВС Украины.
«11 июля, в Чёрном море началась активная фаза морского компонента украинского-американских учений Sea Breeze-2018. Задействованные в манёврах корабли от Болгарии, Соединённых Штатов Америки, Украины и Турции вышли из Одесской гавани и направились в указанный район для выполнения соответствующих учебно-боевых задач», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВС Украины провели учения с использованием танков и БМП у побережья Азовского моря.
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