В Госдуме оценили заявление Столтенберга о расширении возможностей НАТО

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО сохранит военное присутствие в Черноморском регионе и будет расширять свои возможности.

"НАТО — организация большая, но аморфная с точки зрения своей эффективности… Желание распространяться с одной стороны и обещания со времен Горбачева еще, что они распространяться никуда не будут, приведет их в очень серьезный тупик", — сказал Шхагошев РИА Новости.