В Госдуме оценили заявление Столтенберга о расширении возможностей НАТО 

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. НАТО является большой и аморфной организацией, расширение возможностей которой может «привести в тупик», считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО сохранит военное присутствие в Черноморском регионе и будет расширять свои возможности.
"НАТО — организация большая, но аморфная с точки зрения своей эффективности… Желание распространяться с одной стороны и обещания со времен Горбачева еще, что они распространяться никуда не будут, приведет их в очень серьезный тупик", — сказал Шхагошев РИА Новости.