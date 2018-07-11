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В Госдуме оценили заявление Столтенберга о расширении возможностей НАТО
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В Госдуме оценили заявление Столтенберга о расширении возможностей НАТО 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. НАТО является большой и аморфной организацией, расширение возможностей которой может «привести в тупик», считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО сохранит военное присутствие в Черноморском регионе и будет расширять свои возможности.
"НАТО — организация большая, но аморфная с точки зрения своей эффективности… Желание распространяться с одной стороны и обещания со времен Горбачева еще, что они распространяться никуда не будут, приведет их в очень серьезный тупик", — сказал Шхагошев РИА Новости.
Парламентарий отметил, что Россия эффективно и достойно отвечает как на теоретические, так и физические выпады НАТО. «Россия сейчас максимально эффективно и достойно отвечает на все их выпады и теоретические, и физические. Я имею в виду и Сирию, и ответную высылку дипломатов», — пояснил он.
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