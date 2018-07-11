Трампа обвинили в разрушении НАТО

Экс-посол США в РФ обвинил Трампа в разрушении НАТО

"Трамп причинил НАТО больше вреда за 18 месяцев, чем советские и российские лидеры за семь десятилетий, — цитирует ТАСС бывшего посла. — Почему?"

В чем именно видит Макфолл ущерб от действий президента — не уточняется.

Напомним, что на саммите НАТО Трамп потребовал от стран-участниц альянса повысить свои оборонные расходы до 4% ВВП с нынешних 2%.