Трампа обвинили в разрушении НАТО

Президент США Дональд Трамп навредил НАТО сильнее, чем советские и российские лидеры за 70 лет, убежден экс-посол США в РФ Майкл Макфолл. Об этом он написал в своем Twitter.
"Трамп причинил НАТО больше вреда за 18 месяцев, чем советские и российские лидеры за семь десятилетий, — цитирует ТАСС бывшего посла. — Почему?"
В чем именно видит Макфолл ущерб от действий президента — не уточняется.
Напомним, что на саммите НАТО Трамп потребовал от стран-участниц альянса повысить свои оборонные расходы до 4% ВВП с нынешних 2%.