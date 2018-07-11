Ещё
Трампа обвинили в разрушении НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-посол США в РФ обвинил Трампа в разрушении НАТО 

Российская Газета 23 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп навредил НАТО сильнее, чем советские и российские лидеры за 70 лет, убежден экс-посол США в РФ Майкл Макфолл. Об этом он написал в своем Twitter.
"Трамп причинил НАТО больше вреда за 18 месяцев, чем советские и российские лидеры за семь десятилетий, — цитирует ТАСС бывшего посла. — Почему?"
В чем именно видит Макфолл ущерб от действий президента — не уточняется.
Напомним, что на саммите НАТО Трамп потребовал от стран-участниц альянса повысить свои оборонные расходы до 4% ВВП с нынешних 2%.
Российская Газета: последние новости
Европейский истребитель пятого поколения показали на видео В Саудовской Аравии разбился истребитель Ракетоносец ПАК ДА построят с применением стелс-технологий
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала47
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС150
Умер Виктор Фетисов2
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение