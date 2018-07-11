Российский «Порубщик» заглушит «Томагавки»

Российский «Порубщик» заглушит американские «Томагавки»

«А под объектом надо понимать крылатые ракеты большой дальности типа "Томагавка" и оперативного назначения типа JASSM, JASSM-ER и так далее. Все они используют для своего полета и поражения цели данные со спутника», — сказал военный эксперт.

По его словам, спутниковыми данными также пользуется стратегическая и оперативно-тактическая авиация.

«Это также другие авиационные поражения, в том числе корректируемые авиационные бомбы и различные модули. Это и флотские изделия, включая противокорабельные ракеты большой дальности», — заявил Мураховский.

Эксперт отметил, что военный сигнал спутниковых навигационных систем позволяет точно обеспечить передачу данных по долготе и широте положения объекта, но не высоте объекта над уровнем моря. Для улучшения точности данных, прежде всего высоты объекта над уровнем моря, используются наземные станции дифференциальных поправок.

«Самолет с системой РЭБ позволяет также эффективно давить данные этих станций, что существенно ухудшает точность определения положения по высоте объекта», — сказал военный эксперт.