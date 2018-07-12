В НАТО предупредили о новых угрозах со стороны России

В НАТО рассказали о новых угрозах от крылатых ракет

НАТО констатирует новые угрозы от крылатых ракет и распространения смежных технологий, будет отслеживать влияние на свою безопасность, говорится в одобренном в среду заявление саммита.

"Мы также сталкиваемся с новыми угрозами, исходящими от крылатых ракет и распространения связанных с ними технологий, а также новыми вызовами, такими как беспилотные летательные аппараты, и будем отслеживать события, которые могут повлиять на безопасность Североатлантического альянса", — говорится в документе.

"Признавая, что космос является высокодинамичной и быстро меняющейся сферой, имеющей важное значение для последовательного обеспечения построения сдерживания и обороны альянса, мы договорились о разработке всеобъемлющей политики НАТО в области космоса", — также говорится в заявлении.