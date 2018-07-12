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В НАТО предупредили о новых угрозах со стороны России
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В НАТО рассказали о новых угрозах от крылатых ракет 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
НАТО констатирует новые угрозы от крылатых ракет и распространения смежных технологий, будет отслеживать влияние на свою безопасность, говорится в одобренном в среду заявление саммита.
"Мы также сталкиваемся с новыми угрозами, исходящими от крылатых ракет и распространения связанных с ними технологий, а также новыми вызовами, такими как беспилотные летательные аппараты, и будем отслеживать события, которые могут повлиять на безопасность Североатлантического альянса", — говорится в документе.
"Признавая, что космос является высокодинамичной и быстро меняющейся сферой, имеющей важное значение для последовательного обеспечения построения сдерживания и обороны альянса, мы договорились о разработке всеобъемлющей политики НАТО в области космоса", — также говорится в заявлении.
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