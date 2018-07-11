НАТО увеличит численность войск, заявил премьер Эстонии

НАТО продолжит укрепление обороны и увеличит численность войск высокой боеготовности, заявил в среду премьер-министр Эстонии Юри Ратас, участвующий в саммите Североатлантического альянса в Брюсселе

"В результате принятых сегодня решений альянс продолжит укрепление потенциала сдерживания и обороны, чтобы быть готовым реагировать на все угрозы. Кроме того, будет увеличена численность находящихся в высокой боеготовности войск союзников и улучшится возможность перемещать при необходимости дополнительные войска в Европе и через Атлантический океан", — цитирует Ратаса пресс-служба эстонского правительства.

По словам премьера, также была подтверждена решимость союзников увеличить расходы на оборону.

"Большинство стран-членов НАТО движутся в направлении согласованной цели увеличения военных расходов до 2% от ВВП, а также намерены инвестировать не менее 20% своих оборонных расходов в развитие технического потенциала и научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность", — сказал Ратас.

Премьер Эстонии также отметил важность укрепления потенциала НАТО в киберпространстве.

"Этому поможет одобренный лидерами государств и правительств механизм, который позволяет задействовать при проведении операций НАТО кибервозможности союзников", — добавил он.