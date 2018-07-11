НАТО увеличит численность войск

НАТО продолжит укрепление обороны и увеличит численность войск высокой боеготовности, заявил в среду премьер-министр Эстонии Юри Ратас, участвующий в саммите Североатлантического альянса в Брюсселе.
"В результате принятых сегодня решений альянс продолжит укрепление потенциала сдерживания и обороны, чтобы быть готовым реагировать на все угрозы. Кроме того, будет увеличена численность находящихся в высокой боеготовности войск союзников и улучшится возможность перемещать при необходимости дополнительные войска в Европе и через Атлантический океан", — цитирует Ратаса пресс-служба эстонского правительства.
По словам премьера, также была подтверждена решимость союзников увеличить расходы на оборону.
"Большинство стран-членов НАТО движутся в направлении согласованной цели увеличения военных расходов до 2% от ВВП, а также намерены инвестировать не менее 20% своих оборонных расходов в развитие технического потенциала и научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность", — сказал Ратас.
Премьер Эстонии также отметил важность укрепления потенциала НАТО в киберпространстве.
"Этому поможет одобренный лидерами государств и правительств механизм, который позволяет задействовать при проведении операций НАТО кибервозможности союзников", — добавил он.
Двухдневная встреча на высшем уровне с участием глав государств и правительств 29 стран-союзниц по НАТО, а также стран-партнеров Североатлантического альянса открылась в среду в Брюсселе. От Эстонии в ней принимают участие премьер-министр Юри Ратас, министр иностранных дел Свен Миксер, министр обороны Юри Луйк и командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.