В НАТО назвали действия России угрозой евроатлантической безопасности

Действия России несут угрозу евроатлантической безопасности, ведут к росту непредсказуемости и к снижению стабильности. Об этом говорится в заявлении участников саммита НАТО , который проходит в Брюсселе

«Мы сталкиваемся с опасными, непредсказуемыми и текучими условиями безопасности, постоянными вызовами и угрозами по всем стратегическим направлениям; от государственных и негосударственных субъектов; от террористов, кибер— и гибридных атак». — говорится в заявлении.

«Агрессивные действия России, в том числе угроза и применение силы для достижения политических целей, бросают вызов альянсу и подрывают евроатлантическую безопасность и основанный на правилах международный порядок … Недавние действия и политика России привели к снижению стабильности и безопасности, повысили непредсказуемость и изменили среду безопасности», — говорится в документе.

НАТО также выразила солидарность с Великобританией по поводу ее оценки инцидента в Солсбери, в котором были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти возложили ответственность за этот инцидент на Россию.

В то же время в НАТО заявили о том, что альянс не «ищет конфронтации и не несет угрозы» России и «остается открытым для политического диалога» с ней.