Троллинг от Марин Ле Пен. В Совфеде рассказали о взаимоотношениях РФ и НАТО

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила объявить новой миссией НАТО борьбу с терроризмом и впоследствии пригласить Россию в Североатлантический альянс.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН рассказал о причинах и последствиях высказываний Марин Ле Пен.

«В свое время об этом спрашивали НАТО такие люди, как Сталин. Горбачев, по-моему, на эту тему размышлял. Владимир Путин , к слову, однажды оговорился, что они, мол, нас не приглашают. Хрущев тоже в кулуарах обсуждал все эти вещи. Тема не новая. Марин Ле Пен не первая, кто ее поднимает. Однако все наши политики, кого я перечислил, прекрасно понимали, что военно-политический блок НАТО был создан именно в противовес Москве . До сих пор природа этого блока базируется именно на этом», — объяснил НСН Климов.

Выступление Президент США Барак Обама предоставлением Россией временного убежища Эдварду Сноудену Сенатор напомнил, что НАТО была создана не как антитеррористическая организация, а как организация, которая должна была сначала обеспечивать крах Советского Союза, а теперь сдерживать «агрессивную Россию». По его словам, НАТО строилось, как сугубо военная организация — армиями же бороться с мировым терроризмом невозможно.

«Госпожа Ле Пен все это очень хорошо понимает и, на мой взгляд, проводит такой своеобразный троллинг. Потому что, если говорить серьезно, то нужно укреплять такие площадки как Совет безопасности ООН и вообще всю организацию, повышать ее роль в противодействию международному терроризму. Я считаю, что если подойти формально, то у НАТО нет причин вообще существования на белом свете. Однако поскольку у НАТО есть своя бюрократия, свой бюджет, к которому присосалось огромное количество людей, то они поддерживают такими историями свою жизнеспособность», — завил сенатор.

Андрей Климов также заметил, что никакого приглашения после выступления Марин Ле Пен России в НАТО быть не может. Это связано с тем, что сама Ле Пен является не самым желанным человеком в политическом классе Франции , несмотря на то, что за нее и выступает большое количество французов.

«Я считаю, что когда-нибудь эта организация [НАТО] просто прикажет долго жить. Правда это, скорее всего, будет не завтра», — резюмировал эксперт.