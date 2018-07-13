России предрекли переход к закупкам китайских кораблей

России предрекли переход к закупкам китайских самолетов и кораблей

Роль России в двусторонней торговле с Китаем может измениться; если раньше РФ была государством, поставлявшим технику и оружие, то теперь может оказаться в роли закупщика, пишет китайское издание Sina.

За последние десятилетия отношение к китайскому вооружению сильно изменилось. Произведенные в Китае военные беспилотные самолеты достаточно популярны, на них поступают заказы от таких «влиятельных и богатых стран» Ближнего Востока, как Саудовская Аравия Объединенные Арабские Эмираты , пишет китайское издание Sina, содержание статьи которого передает «ИноСМИ»

По мнению автора публикации, пришло время говорить о том, что мастерство китайских инженеров и авиаконструкторов сопоставимо с мастерством американских специалистов.

«Китайские военные беспилотники уже явно превосходят российские», — пишет автор, отмечая, что это никак не сказывается на характере торговли между Россией и Китаем: Москва по-прежнему продает Пекину передовое вооружение, не приобретая китайские модели.

В статье говорится, что этот феномен привлек внимание американской стороны. Сотрудники аналитического центра Военно-морских сил США задаются вопросом о том, почему Россия не покупает китайские разработки, ведь, в частности, китайские беспилотники уже смогли показать себя в выгодном свете во время боевых действий.

«Сейчас достаточно сложно склонить Россию для закупки самолетов у Китая. Сейчас эта дилемма решается иным способом, а именно наращиванием сотрудничества в строительстве гражданской и военной техники», — пишет автор статьи.

Китайское издание напоминает, что Москва и Пекин вместе работают под созданием пассажирского самолета CR929 (широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, ШФДМС). Автор статьи допускает, что в этом проекте используются российские технологии, которые финансируются китайской стороной.

Другой совместный проект — разработка беспилотных боевых машин 9K58 «Смерч», которые оснащены реактивной системой залпового огня. Здесь китайцы выступают в качестве поставщиков технологий для создания беспилотников, подчеркивает автор, делая из этого вывод, что Россия «признает высокий профессиональный уровень китайских инженеров и авиаконструкторов».

По мнению издания, названные проекты являются хорошим началом для создания более прочной основы для развития сотрудничества в области вооружений. В то же время таким образом Китай пользуется возможностью доказать российским специалистам, что китайские мастера достигли больших успехов в совершенствовании собственных научно-технических разработок.

Со ссылкой на информацию от американской стороны, китайское издание пишет, что Пекин «материально помогает» Москве в строительстве новых авианосцев.

«Из этого следует, если Россия доверяет Китаю строительство авианосцев, она тем самым признает, что Китай стал лидером в данной сфере», — пишет автор статьи.

Также издание не исключает, что Россия станет закупать китайские фрегаты 054A (обозначение НАТО — «Цзянкай»). Отмечается, что это было бы экономически выгодно для Москвы. А кроме того, «китайские фрегаты уже считаются передовыми в мире», пишет автор.

«На самом деле, данный вариант действительно очень выгоден для России: ведь можно сначала закупить китайские корабли и радиолокационные системы, а потом на их базе разрабатывать собственное вооружение», — заключает издание.

Ранее сообщалось, что первый полет российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета ожидается в 2025 году.