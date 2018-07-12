Израиль «прокомментировал» удар по сирийской армии

В Израиле не комментируют сообщения о причастности к удару по Сирии

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Израильские военные оставили без комментариев сообщения о своей причастности к очередному удару по территории Сирии Сирийское агентство САНА сообщило в ночь на четверг, что ВВС Израиля нанесли ракетные удары по нескольким армейским объектам в приграничной южносирийской провинции Кунейтра. "Мы не комментируем сообщения в иностранной прессе", — сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля. В среду израильские военные сбили в своем воздушном пространстве беспилотный летательный аппарат, использовавшийся, по их данным, вооруженными силами Сирии, которые ведут наступление на юге страны, включая Кунейтру. В воскресенье сирийские СМИ сообщили, что ВВС Израиля как минимум в третий раз с начала года атаковали авиабазу "Тифор" в восточной провинции Хомс . Израильтяне не стали признавать или опровергать свою причастность к налету.