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Израиль «прокомментировал» удар по сирийской армии
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В Израиле не комментируют сообщения о причастности к удару по Сирии 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Jalaa Marey
Израильские военные оставили без комментариев сообщения о своей причастности к очередному удару по территории Сирии.
Сирийское агентство САНА сообщило в ночь на четверг, что ВВС Израиля нанесли ракетные удары по нескольким армейским объектам в приграничной южносирийской провинции Кунейтра.
"Мы не комментируем сообщения в иностранной прессе", — сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля.
В среду израильские военные сбили в своем воздушном пространстве беспилотный летательный аппарат, использовавшийся, по их данным, вооруженными силами Сирии, которые ведут наступление на юге страны, включая Кунейтру.
В воскресенье сирийские СМИ сообщили, что ВВС Израиля как минимум в третий раз с начала года атаковали авиабазу "Тифор" в восточной провинции Хомс. Израильтяне не стали признавать или опровергать свою причастность к налету.
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