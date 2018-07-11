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НАТО поставило крест на «усиленных возможностях» Украины
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Не в этот раз: в НАТО поставили крест на «усиленных возможностях» Украины 

ТК «Звезда» 11 июля 2018
Фото: globallookpress.com
В НАТО не будут в ближайшее время обсуждать присоединение Украины к программе усиленных возможностей, заявил глава альянса Йенс Столтенберг.
НАТО пока не планирует присоединять Украину к программе усиленных возможностей. Об этом на конференции по безопасности в Брюсселе заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Как сообщает УНИАН, депутат Верховной рады и глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко спросила у Генсека НАТО, согласен ли он, что Украина заслужила присоединение к программе усиленных возможностей.
«Я не ожидаю, что НАТО примет решение относительно программы усиленных возможностей на этом саммите, но я знаю, что мы продолжим нашу поддержку Украины», — ответил Столтенберг.
Он также добавил, что у НАТО есть другие возможности для развития партнерства с Украиной, на которых и стоит «сосредоточиться» сторонам.
Сегодня в Брюсселе в новой штаб-квартире Североатлантического альянса открывается двухдневная встреча глав государств и правительств 29 стран-союзниц организации. В ней принимают участие делегации 20 стран-партнеров НАТО, а также ООН, ЕС, Всемирного банка и Парламентской ассамблеи.
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