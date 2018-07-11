В шведских креветках обнаружили химоружие

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В шведских креветках обнаружили следы боевых химических веществ 

Газета.Ru 11 июля 2018
Фото: Erwin. РекаМореОкеан
Шведские эксперты обнаружили в креветках, выловленных у западных берегов страны, следы боевых химических веществ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Шведское национальное агентство по водным ресурсам.
В исследовании агентства говорится, что креветки были добыты в районе, где в годы Второй мировой войны шведские союзники на глубине 200 метров затопили 28 судов, на борту которых были боевые химические вещества.
По имеющейся информации, анализы показали низкое содержание яда дифенилхлорарсин в выловленных креветках. В такой концентрации он не представляет опасности для человека, однако исследователи отметили, что "такие вещества не должны находиться в морской среде".
Подчеркивается, что в данном районе активно ведется промышленное рыболовство.
Ранее сообщалось, что в китайском городе прошел дождь из креветок.
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