В шведских креветках обнаружили химоружие

В шведских креветках обнаружили следы боевых химических веществ

Шведские эксперты обнаружили в креветках, выловленных у западных берегов страны, следы боевых химических веществ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Шведское национальное агентство по водным ресурсам.

В исследовании агентства говорится, что креветки были добыты в районе, где в годы Второй мировой войны шведские союзники на глубине 200 метров затопили 28 судов, на борту которых были боевые химические вещества.

По имеющейся информации, анализы показали низкое содержание яда дифенилхлорарсин в выловленных креветках. В такой концентрации он не представляет опасности для человека, однако исследователи отметили, что "такие вещества не должны находиться в морской среде".

Подчеркивается, что в данном районе активно ведется промышленное рыболовство.

Ранее сообщалось, что в китайском городе прошел дождь из креветок.