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Эстония предрекла гибель российской армии
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Эстония предрекла российской армии гибель в Таллине 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Российская армия может дойти до столицы Эстонии — Таллина — за два дня, однако там ее ожидает гибель. Об этом в разговоре с Politico рассказал командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги.
«Они [россияне] могут добраться до Таллина, но затем мы перережем их линии коммуникации, линии снабжения и все остальное. Они могут дойти до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают об этом. Огонь по ним будет открыт из-за каждого угла, на каждом шагу», — уверен Юхтеги.
По мнению Юхтеги, для успешного сопротивления России Эстонии необходим вклад каждого жителя страны. «Паника — это плохая вещь. Мы пытаемся объяснить людям, что сопротивление военного времени начинается сегодня. Мы должны быть готовы ко всему и должны научить людей, как им следует вести себя, если что-то случится», — рассказал полковник.
«Я не знаю, что будет, если россияне действительно начнут войну. Я знаю только, что каждый эстонец будет сражаться», — добавил Юхтеги.
В начале июня бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выразил мнение, что Россия может лишиться контроля над рядом городов страны, если Москва решит атаковать Эстонию. «Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят», — заявил Ильвес.
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