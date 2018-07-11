Эстония предрекла гибель российской армии

Эстония предрекла российской армии гибель в Таллине

Российская армия может дойти до столицы Эстонии Таллина — за два дня, однако там ее ожидает гибель. Об этом в разговоре с Politico рассказал командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги.

«Они [россияне] могут добраться до Таллина, но затем мы перережем их линии коммуникации, линии снабжения и все остальное. Они могут дойти до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают об этом. Огонь по ним будет открыт из-за каждого угла, на каждом шагу», — уверен Юхтеги.

По мнению Юхтеги, для успешного сопротивления России Эстонии необходим вклад каждого жителя страны. «Паника — это плохая вещь. Мы пытаемся объяснить людям, что сопротивление военного времени начинается сегодня. Мы должны быть готовы ко всему и должны научить людей, как им следует вести себя, если что-то случится», — рассказал полковник.

«Я не знаю, что будет, если россияне действительно начнут войну. Я знаю только, что каждый эстонец будет сражаться», — добавил Юхтеги.