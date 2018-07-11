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Россия укрепляет границу с Европой
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Россия укрепляет границу с Европой 

Рамблер 1 час назад
Фото: defenseone.com
Россия укрепляет границы Калининградской области с Европой, сообщает Defense One.
Американский портал получил в свое распоряжение спутниковые снимки российской области, на которых обнаружил, что неподалеку от ее границы с Польшей, например, в Балтийске, быстрыми темпами строятся военные объекты.
Эксперт в области машинного анализа данных заявил изданию, что Россия может строить бункеры для размещения там артиллерии и боеприпасов, а также другие укрепления и железнодорожную линию.
«Россия построила подобную ж/д линию в Абхазии перед тем, как вторгнуться туда в 2008-м», — отметил автор публикации.
Ранее СМИ сообщили, что шведские военные проанализировали возможные сценарии нападения России на Северную Европу и пришли к выводу, что таковых три: русские якобы могут напасть на эстонскую Нарву, латвийский Даугавпилс или на «Сувалкский коридор» — 100-километровую границу Польши и Литвы, которая могла бы соединить Калининградскую область с Белоруссией.
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