Россия укрепляет границу с Европой

Американский портал получил в свое распоряжение спутниковые снимки российской области, на которых обнаружил, что неподалеку от ее границы с Польшей , например, в Балтийске , быстрыми темпами строятся военные объекты.

Эксперт в области машинного анализа данных заявил изданию, что Россия может строить бункеры для размещения там артиллерии и боеприпасов, а также другие укрепления и железнодорожную линию.

«Россия построила подобную ж/д линию в Абхазии перед тем, как вторгнуться туда в 2008-м», — отметил автор публикации.