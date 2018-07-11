Шойгу прокомментировал поставки С-300 Дамаску

Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил, что С-300 является комплексом оборонительного вооружения и «прямой угрозы для чьей-либо национальной безопасности он представлять не может», передает РИА «Новости»

Он уточнил также, что С-300 могут угрожать «лишь средствам воздушного нападения».

«Кроме того, решение о поставке данного образца вооружений армии любого иностранного государства принимается на основе соответствующего обращения, которого пока нет», — отметил министр.

Великобритании и При этом Россия готова вернуться к обсуждению вопроса после «агрессии США Франции против Сирии , продемонстрировавшей необходимость наличия у сирийцев современных средств ПВО».

Шойгу рассказал также, что около 12% всего экспорта российского оружия приходится на Китай . При этом военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и КНР не направлено против каких-либо государств или блоков и «служит исключительно укреплению глобальной и региональной безопасности».

Также Россия заключила с КНДР несколько соглашений по ВТС, однако пока их реализация остановлена в соответствии с резолюциями ООН

Он отметил, что в данный момент наблюдается значительное снижение напряженности в отношениях между Севером и Югом Корейского полуострова, и выразил надежду, что тенденция приобретет «устойчивый и необратимый характер».