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Шойгу прокомментировал поставки С-300 Дамаску
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Шойгу прокомментировал поставки С-300 Дамаску 

Деловая газета «Взгляд» 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Дамаск не обращался к Москве по поводу поставок зенитно-ракетных комплексов С-300, но Россия готова к обсуждению этого вопроса, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил, что С-300 является комплексом оборонительного вооружения и «прямой угрозы для чьей-либо национальной безопасности он представлять не может», передает РИА «Новости».
Он уточнил также, что С-300 могут угрожать «лишь средствам воздушного нападения».
«Кроме того, решение о поставке данного образца вооружений армии любого иностранного государства принимается на основе соответствующего обращения, которого пока нет», — отметил министр.
При этом Россия готова вернуться к обсуждению вопроса после «агрессии США, Великобритании и Франции против Сирии, продемонстрировавшей необходимость наличия у сирийцев современных средств ПВО».
Шойгу рассказал также, что около 12% всего экспорта российского оружия приходится на Китай. При этом военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и КНР не направлено против каких-либо государств или блоков и «служит исключительно укреплению глобальной и региональной безопасности».
Также Россия заключила с КНДР несколько соглашений по ВТС, однако пока их реализация остановлена в соответствии с резолюциями ООН.
Он отметил, что в данный момент наблюдается значительное снижение напряженности в отношениях между Севером и Югом Корейского полуострова, и выразил надежду, что тенденция приобретет «устойчивый и необратимый характер».
Напомним, в июне президент Сирии Башар Асад прокомментировал сообщения о якобы имеющихся тайных поставках С-300 Дамаску.
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