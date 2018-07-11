Шойгу назвал причину кризиса между Россией и США

Шойгу назвал причину возникновения кризиса в отношениях России и США

«От американской стороны мы часто слышим, что кризис в двусторонних отношениях вызван якобы «агрессивными» действиями России на международной арене. Однако по нашему глубокому убеждению, напряжение в наших отношениях всё это время искусственно нагнеталось теми американскими элитами, которые убеждены, что мир делится на «американский» и «неправильный», — сказал он.

По его словам, именно американская сторона в последние годы в одностороннем порядке разорвала ключевые соглашения, которые составляют костяк глобальной безопасности.

«Вопреки обещаниям, данным советскому руководству во время процесса объединения Германии, Вашингтон инициировал расширение НАТО на восток к нашим границам. Более 25 лет нам морочили голову тем, что никаких обещаний не было, пока недавно АНБ не рассекретило архивы с документами того периода, где всё это расписано дословно и в лицах», — отметил Шойгу.

Он также напомнил, что в 2002 году под предлогом выдуманной «опасности» ракетного нападения со стороны Ирана или Северной Кореи США вышли в одностороннем порядке из Договора по ПРО, «приступив к размещению своих радаров и противоракет в близости именно от наших границ».

«Мне, как президенту Русского географического общества, давно хочется подарить американским коллегам глобус, чтобы они посмотрели на него и объяснили нам, почему заявленные ими «противники Америки» находятся на Ближнем и Дальнем Востоке, а все их военные базы и группировки так жмутся к границам России? Мы их что ли должны оборонять?» — подчеркнул министр.