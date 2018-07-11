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Шойгу назвал причину кризиса между Россией и США
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Шойгу назвал причину возникновения кризиса в отношениях России и США 

RT на русском 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил, что напряжение в отношениях с США искусственно нагнеталось американскими элитами.
«От американской стороны мы часто слышим, что кризис в двусторонних отношениях вызван якобы «агрессивными» действиями России на международной арене. Однако по нашему глубокому убеждению, напряжение в наших отношениях всё это время искусственно нагнеталось теми американскими элитами, которые убеждены, что мир делится на «американский» и «неправильный», — сказал он.
По его словам, именно американская сторона в последние годы в одностороннем порядке разорвала ключевые соглашения, которые составляют костяк глобальной безопасности.
«Вопреки обещаниям, данным советскому руководству во время процесса объединения Германии, Вашингтон инициировал расширение НАТО на восток к нашим границам. Более 25 лет нам морочили голову тем, что никаких обещаний не было, пока недавно АНБ не рассекретило архивы с документами того периода, где всё это расписано дословно и в лицах», — отметил Шойгу.
Он также напомнил, что в 2002 году под предлогом выдуманной «опасности» ракетного нападения со стороны Ирана или Северной Кореи США вышли в одностороннем порядке из Договора по ПРО, «приступив к размещению своих радаров и противоракет в близости именно от наших границ».
«Мне, как президенту Русского географического общества, давно хочется подарить американским коллегам глобус, чтобы они посмотрели на него и объяснили нам, почему заявленные ими «противники Америки» находятся на Ближнем и Дальнем Востоке, а все их военные базы и группировки так жмутся к границам России? Мы их что ли должны оборонять?» — подчеркнул министр.
Ранее Шойгу заявил, что считает невозможным возникновение прямого столкновения между Россией и Украиной.
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