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Раскрыты планы Запада по войне в Крыму
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Шойгу раскрыл планы Запада по войне в Крыму 

Дни.ру 2 часа назад
Западная коалиция намеревалась дестабилизировать обстановку в Крыму, устроив там "гибридную войну". Однако Россия не позволила им применить на полуострове технологии, отработанные в Ираке и Югославии.
Страны Запада обвиняют Россию в том, что сами пытались сделать на Крымском полуострове. "Гибридная война", которую США и Великобритания намеревались устроить в регионе, не удалась, и тогда они решили свалить все на Москву, заявил Сергей Шойгу.
"Мы просто не дали заокеанским коллегам возможности реализовать на практике эти меры в Крыму, где, напротив, состоялся референдум, в ходе которого жители свободно и, кстати, в присутствии сотен представителей тех же американских СМИ приняли решение о выходе из состава Украины и воссоединении с Россией", — пояснил Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale.
По словам главы оборонного ведомства, технологию эту Вашингтон и Лондон "обкатывали" неоднократно — в Ираке в 1991 году, в бывшей Югославии, в Ливии, а теперь и в Сирии.
>> США и НАТО хотят повторить в Крыму «прибалтийский сценарий»
Как сказал Шойгу, для успешной реализации этого метода необходимы глобальные СМИ, превосходство в информационных и телекоммуникационных технологиях, сосредоточение у себя рычагов управления мировой финансовой системой, а также опыт использования сил специального назначения в других странах.
Все признаки "гибридной войны" были хорошо видны и на Украине накануне вооруженного мятежа в феврале 2014 года. Пассивное участие в этих действиях принимали и европейские страны, отметил министр.
Министр обороны России хочет подарить своим американским коллегам глобус. Их познания в области географии вызывают у Сергея Шойгу удивление. Трудно понять, почему так называемые "противники Америки", а также "жизненные интересы" США находятся на Ближнем и Дальнем Востоке. Вдобавок, американские военные базы жмутся к границам России. Возможно, в Вашингтоне хотят, чтобы Россия обороняла его союзников в Европе, предположил глава Минобороны.
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