Ещё
Шойгу раскрыл суть военной доктрины России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу раскрыл суть военной доктрины России 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Глава российского оборонного ведомства в интервью итальянскому изданию выразил уверенность в том, что любые вопросы можно и нужно решать без применения военной силы.
>> Россия готова к войне XXI века
Российская военная доктрина основана на недопущении любых конфликтов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Наша военная доктрина очень ясна, и суть ее — недопущение любых конфликтов. Несмотря на мой пост, я убежден, что любые вопросы можно и нужно решать, избегая использования военной силы», — подчеркнул глава Минобороны в интервью итальянскому изданию Il Giornale.
По словам генерала армии, он неоднократно приглашал своего коллегу из США, чтобы обсудить вопросы глобальной или региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом. Однако глава Пентагона оказался не готов к такому диалогу.
«Сейчас работает только канал связи между нашими генеральными штабами, с использованием которого идут переговоры, в том числе на уровне начальников штабов наших военных ведомств, и, в первую очередь, они нацелены на то, чтобы военная деятельность России и США не привела к военному конфликту между нашими ядерными державами», — объяснил Шойгу.
Отметим, что глава Минобороны РФ дал свое первое интервью иностранному изданию в преддверии исторического саммита между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Встреча пройдет 16 июля в Хельсинки.
ТК «Звезда»: последние новости
Ярош объявил набор в украинскую школу диверсантов для борьбы с Россией Гибель десятков российских военных в Сирии – фейк Шойгу назвал причину холодных отношений между Россией и США
Комментарии17
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговики захотели контролировать счета россиян166
Греция высылает российских дипломатов281
Центр Киева блокирован машинами17
Директор школы навлекла гнев родителей фотографией5
Россия ответит Греции на высылку дипломатов40
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Личный счет
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
03:42
«Северный поток» остановят через неделю
Экономика Компании
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение