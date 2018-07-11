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Сирия захватила противотанковые системы Франции
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Сирийская армия захватила французские противотанковые системы, пишут СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сирийская армия захватила на юге страны несколько противотанковых систем APILAS, произведенных во Франции, пишет портал Defense Blog со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что захваченные противотанковые системы были изготовлены французским производителем вооружений и военной техники Nexter. Эти системы были захвачены на юге Сирии в провинции Дараа.
APILAS — безоткатная противотанковая система с кумулятивными снарядами калибра 112 миллиметров. Применяется для разрушения укреплений и укрытий, а также для поражения бронированной техники. Дальность стрельбы APILAS может достигать 600 метров в зависимости от цели.
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