НАТО отказалось уходить из Черного моря

НАТО сохранит военное присутствие в Черноморском регионе

НАТО сохранит военное присутствие в Черноморском регионе и будет расширять свои возможности, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

"Мы приняли решение, что мы выполняем так называемое целевое присутствие в Румынии и Черноморском регионе. Мы также сохраняем военно-морские стратегические позиции и потенциал. Это направлено на дальнейшее расширение наших возможностей, значительное усиление при необходимости", — сказал он журналистам по итогам первого пленарного заседания Совета НАТО на высшем уровне.

По словам Столтенберга, достижению указанных целей будет содействовать одобренная саммитом НАТО инициатива по обеспечению готовности сил "4 по 30". Она предусматривает "формирование к 2020 году оперативного эшелона в составе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 или менее дней".