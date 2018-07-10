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Захарова посоветовала НАТО не тратиться на защиту от мнимой российской угрозы
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Захарова посоветовала НАТО не тратиться на защиту от мнимой российской угрозы 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радиостанции «Коммерсант FM» во вторник заявила, что США эксплуатируют мнимую российскую угрозу в стремлении получить от стран НАТО больше средств на обеспечение их безопасности.
«Это абсолютно авантюрная история: сначала нагнать страху, ввести всех в тотальное содрогание при слове «Россия», а потом заявить, что они готовы осуществлять безопасность, но за деньги», — сказала дипломат.
По ее словам, игра стала еще более очевидной после того, как Вашингтон начал предъявлять суммы и счета к оплате с членов альянса за ту деятельность, которую он на себя берет.
Захарова считает, что «создание новых вызовов, причем виртуальных, — это и странно, и неконструктивно». В этой связи она призвала НАТО перестать видеть в России врага и сосредоточиться на реальных проблемах, в частности на растущем числе террористических атак.
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