Захарова посоветовала НАТО не тратиться на защиту от мнимой российской угрозы

«Это абсолютно авантюрная история: сначала нагнать страху, ввести всех в тотальное содрогание при слове «Россия», а потом заявить, что они готовы осуществлять безопасность, но за деньги», — сказала дипломат.

По ее словам, игра стала еще более очевидной после того, как Вашингтон начал предъявлять суммы и счета к оплате с членов альянса за ту деятельность, которую он на себя берет.