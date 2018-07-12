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НАТО продлила деятельность миссии в Афганистане до 2024 года
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НАТО продлила деятельность миссии в Афганистане до 2024 года 

ТАСС 9 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
БРЮССЕЛЬ 12 июля. /ТАСС/. НАТО приняла решение о продлении миссии «Решительная поддержка» в Афганистане до 2024 года. Об этом сообщила в четверг заместитель генсека организации Роуз Готтемюллер, выступая форуме NATO Engages, проходящим в Брюсселе в рамках саммита альянса.
"Одним из решений на саммите стало решение о продление миссии НАТО «Решительная поддержка» до 2024 года, — отметила она. — Не всем союзникам НАТО было просто принять это решение из-за проблем с бюджетом и внутренними вопросами. Однако в конечном счете все члены альянса выразили свою приверженность поддержке миссии до 2024 года".
При этом в декларации, принятой на саммите, подчеркивается, что пока правительство Афганистана будет продолжать свою деятельность, направленную на обеспечение мира и примирения, союзники продолжат оказывать содействие стране «путем предоставления финансового обеспечения афганским силам безопасности и решения проблемы нехватки персонала, особенно в приоритетных областях».
Кроме того, в документе содержится призыв к региональным игрокам, «к более тесному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, улучшению условий для экономического развития, поддержке усилий правительства Афганистана, направленные на обеспечение мира и примирения, и недопущению оказания поддержки повстанцам».
Миссия «Решительная поддержка» началась 1 января 2015 года. В рамках миссии командование альянса решило оказывать помощь в подготовке и вооружении подразделений афганской национальной армии. По разным данным, в Афганистане сейчас дислоцированы примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других государств, а также около 15,5 тыс. американских солдат.
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