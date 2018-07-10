С чем связаны планы НАТО увеличить расходы на оборону

С чем связаны планы НАТО существенно увеличить расходы на оборону

Европейские члены НАТО Канада до 2024 года намерены увеличить свой вклад в бюджет альянса практически в два раза — на $266 млрд В 2018 году ожидаемые вложения всех входящих в блок стран, за исключением США , составят порядка $307 млрд В преддверии саммита глав государств — членов НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что вопрос распределения бюджетного бремени займёт важное место в повестке дня. Между тем президент США Дональд Трамп не раз критиковал европейцев за то, что они тратят недостаточно средств на оборону. Эксперты, в свою очередь, считают, что Вашингтон пытается переложить расходы на своих союзников, поскольку экономика страны не справляется с такими тратами.

Европейские страны и Канада нарастят оборонные расходы на $266 млрд в ближайшие несколько лет. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в преддверии саммита НАТО, который пройдёт в Брюсселе 11-12 июля.

«Мы ожидаем, что европейские союзники и Канада дополнительно выделят $266 млрд на оборону до 2024 года», — заявил Столтенберг.

По его словам, вопрос военных расходов и распределения бюджетного бремени между членами НАТО займёт важное место в повестке дня брюссельского саммита глав государств — членов НАТО. В ходе пресс-конференции Столтенберг напомнил, что в 2014 году союзники договорились перейти от политики сокращения оборонных трат к их увеличению и установили планку в 2% ВВП, которые страна — член НАТО должна расходовать на военные нужды.

«Мы ожидаем, что в этом году восемь стран НАТО потратят по меньшей мере 2% ВВП на оборону — в сравнении со всего тремя странами НАТО в 2014 году», — заявил Столтенберг.

Он вновь добавил, что 2018-й станет четвёртым подряд годом, когда траты альянса на оборону вырастут, включая расходы на проведение операций и инвестиции в новое снаряжение.

«Десятилетиями наши нации сокращали военные расходы на миллиарды долларов, теперь они прибавляют миллиарды долларов», — отметил Столтенберг.

Столтенберг добавил, что в ходе саммита будет обсуждаться борьба с терроризмом, включая создание военных школ в Ираке и поддержку ключевых партнёров НАТО на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, страны альянса обсудят меры реагирования на гибридные угрозы.

Генсек альянса также анонсировал возможное принятие на встрече новой инициативы, направленной на укрепление обороны и повышение уровня боеготовности сил НАТО, — инициативы о «Четырёх тридцатках».

«Это обязательство иметь к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых судов, готовых вступить в бой в течение 30 дней или меньше», — рассказал Столтенберг.

Он отметил, что в ходе брюссельского саммита члены НАТО намерены предложить Македонии начать переговоры о присоединении к альянсу, как только будет завершена процедура переименования государства в Республику Северная Македония.

Столтенберг добавил, что во второй день саммита пройдут переговоры с лидерами Финляндии Швеции , а также обсудят региональные вызовы и оборонные реформы с представителями Грузии Украины . Завершится встреча переговорами по афганской проблеме.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Столтенберг подчеркнул, что увеличение расходов альянса предпринимается не в угоду Вашингтону, а в интересах всех стран — членов НАТО.

«Европейские союзники и Канада не должны увеличивать оборонные расходы, чтобы угодить США. Они наращивают траты, поскольку это в их собственных интересах безопасности… Причина заключается в том, что это необходимо, потому что мы живём во всё более непредсказуемом мире. Сильное НАТО — это хорошо как для ЕС, так и для США», — добавил Столтенберг.

Он отметил, что страны альянса должны минимизировать влияние имеющихся разногласий между Соединёнными Штатами и их союзниками на работу НАТО.

Также, по мнению генсека, государства альянса должны минимизировать влияние на НАТО торговых войн между США и ЕС. Кроме того, Столтенберг поприветствовал грядущую встречу лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки

«Я приветствую встречу президентов Путина и Трампа, которая полностью соответствует принципу НАТО в отношении России: диалог и сдерживание… Я думаю, что встреча важна, поскольку диалог важен в контексте высокой напряжённости. Мы приветствуем любые меры, которые могут снизить напряжённость, но также важно, чтобы НАТО оставалась единой», — отметил генсек.

«Мы инвестируем в нашу собственную безопасность»

«Перед лицом сложной и неопределённой обстановки в области безопасности мы должны работать вместе, чтобы обеспечить безопасность наших стран и граждан. И это именно то, что мы делаем», — заявил Столтенберг в ходе церемонии подписания декларации.

В свою очередь, Юнкер назвал партнёрство ЕС и НАТО основополагающим, связав его с вопросами безопасности и здравого смысла.

«22 члена Евросоюза входят в альянс, и почти 95% населения ЕС живут в странах НАТО», — заявил Юнкер.

«Мы инвестируем в нашу собственную безопасность и нашу оборону. Вот почему в рамках нашего нового бюджетного предложения Европейская комиссия предложила увеличить расходы на оборону: €27,5 млрд евро, начиная с 2021 года по будущему долгосрочному финансовому плану 2021—2027 годов», — добавил глава Еврокомиссии.

При этом президент Европейского совета Дональд Туск напомнил американскому лидеру Дональду Трампу, что у Соединённых Штатов нет и не будет лучшего союзника, чем Евросоюз.

«Дорогой Дональд Трамп. У США нет и не будет лучшего союзника, чем ЕС. Мы тратим на оборону гораздо больше, чем Россия, и столько же, сколько Китай. Я надеюсь, у вас нет сомнений в том, что это инвестиции в нашу безопасность, чего мы не можем с уверенностью сказать о тратах России и Китая», — написал Туск в Twitter.

Этот пассаж стал ответом на жёсткую позицию в отношении большинства членов НАТО, которую 45-й президент США занял с момента своей инаугурации. Трамп не преминул о ней напомнить и в преддверии саммита Североатлантического альянса в Брюсселе.

«Готовлюсь к отъезду в Европу. Первая встреча — саммит НАТО. Соединённые Штаты тратят в разы больше, чем любая другая страна, чтобы защищать их. Это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам. Помимо этого, мы теряем $151 млрд на торговле с Европейским Союзом. Они (европейцы. — RT) взимают с нас большие пошлины (и создают барьеры)», — написал Трамп в своём Twitter за несколько часов до выступления Столтенберга.

«Страны НАТО должны платить больше, Соединённые Штаты — меньше. Очень несправедливо!» — ещё раз подчеркнул Трамп час спустя.

Поясним: согласно опубликованному 10 июля отчёту, ожидается, что бюджет НАТО в 2018 году составит $1,013 трлн. При этом доля Соединённых Штатов в военных расходах альянса составляет почти 70% ($706 млрд). В пятёрку самых тратящих на оборону стран НАТО в абсолютном выражении также входят Великобритания ($61,5 млрд, 6%), Франция ($52 млрд, ~5%), Германия ($51 млрд, ~5%) и Италия ($25,8 млрд, ~2,5%).

При этом в переводе оборонных расходов на долю ВВП страны, лишь пять из 29 стран альянса выполняют поставленные цели по тратам в 2% ВВП. Это США (3,5%), Греция (2,27%), Эстония (2,14%), Великобритания (2,1%) и Латвия (2%). Максимально близки к достижению этого показателя также Польша (1,98%), Литва (1,96%) и Румыния (1,93% ВВП).

В связи с этим у Вашингтона есть претензии к большинству членов военного блока, в том числе к Парижу, Берлину и Риму , которые тратят на коллективную оборону соответственно 1,81%, 1,24% и 1,15% ВВП.

«НАТО не может существовать без угроз»

По мнению эксперта Центра исследований проблем безопасности РАН, политолога-американиста Константина Блохина , заявление Столтенберга о планах наращивания финансирования НАТО связано с позицией Вашингтона не столько из-за требований Дональда Трампа, сколько из-за структурообразующей роли США в альянсе.

«Во-первых, для Америки сейчас расходы стали обременительны. Тот либеральный мировой порядок, который США создавали после Второй мировой войны, им оказался невыгодным. Штаты ушли в минус, стали проигравшей стороной, их торговый дефицит перевалил уже за $800 млрд, внутренний долг — $21 трлн. Они это всё тянут и утрачивают конкурентоспособность, становятся менее эффективными», — отметил эксперт.

«У Трампа нет иного выбора, кроме как перераспределить все расходы между своими союзниками и попытаться вывести Америку хотя бы в ноль. Экономика США растёт, но всё равно недостаточно эффективна. Поэтому военно-промышленный комплекс используется для её разгона», — подчеркнул собеседник RT.

Он отметил, что вторым аспектом в этом вопросе является идеологическая составляющая. В свете существенного раскола западного мира по многим проблемам, консолидация Запада возможна лишь при наличии какой-то угрозы.

«Конечно, для них это Россия. НАТО не может существовать без угроз — такова его природа. Здесь главную скрипку пытается играть Тереза Мэй. Она пытается замаскировать свои внутренние проблемы и консолидировать Запад. Потому что с проблемами Америке одной не справиться, — рассказал политолог. — Запад должен быть монолитом. Им нужен консолидированный блок, чтобы преодолеть геополитические проблемы. Это вопрос солидарности внутри трансатлантического сообщества».

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с RT также не стал безусловно напрямую связывать курс НАТО на увеличение оборонных расходов с позицией Трампа.

«Столтенберг как представитель натовской бюрократии просто выискивает ресурсы, которые дальше будут распределять и тратить. Поэтому в НАТО сейчас пугают друг друга, себя, весь мир российской угрозой, как раньше пугали советской, — для того, чтобы держаться на плаву, сохранять, а то и наращивать свои собственные оклады и штатные позиции. Идёт борьба за самосохранение этой бессмысленной с точки зрения современной политической ситуации организации», — заявил сенатор.

По его словам, на Западе продолжают пользоваться политикой использования фобий для получения финансирования различных проектов и организаций, что вовсе не способствует снижению напряжённости в мире.