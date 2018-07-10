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Минобороны прокомментировало сообщения о гибели россиян в Сирии
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Минобороны назвало гибель россиян в Сирии фейком 

Рамблер 12 часов назад
Фото: nsn.fm
Российские военные не гибли в теракте на территории Сирии. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в Министерстве обороны России.
«Все российские военнослужащие живы», — подчеркнули в военном ведомстве.
В Минобороны отметили, что Вооруженные силы России не теряли военных ни в провинции Дераа, ни в какой-либо другой части Сирии.
>> ИГ заявило об убийстве десятков российских военных
Накануне СМИ со ссылкой на информационные ресурсы запрещенной в России группировки «Исламское государство» сообщили о самоподрыве ее боевика в Дераа, в результате чего якобы погибли 35 российских и сирийских военных.
«Очередной фейк», — прокомментировали сообщения в Министерстве обороны РФ.
В конце июня президент России Владимир Путин сообщил, что лишь в течение нескольких прошедших дней Россия вывела из Сирии 1,14 тысячи военнослужащих, 13 самолетов и 14 вертолетов.
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