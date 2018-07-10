Минобороны прокомментировало сообщения о гибели россиян в Сирии

Минобороны назвало гибель россиян в Сирии фейком

«Все российские военнослужащие живы», — подчеркнули в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что Вооруженные силы России не теряли военных ни в провинции Дераа, ни в какой-либо другой части Сирии.

Накануне СМИ со ссылкой на информационные ресурсы запрещенной в России группировки «Исламское государство» сообщили о самоподрыве ее боевика в Дераа, в результате чего якобы погибли 35 российских и сирийских военных.

«Очередной фейк», — прокомментировали сообщения в Министерстве обороны РФ.