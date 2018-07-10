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Спецназ ЗВО забросили на балтийский остров
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Спецназ ЗВО забросили на балтийский остров 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Разведгруппа обнаружила и уничтожила скрытые объекты «противника».
Военнослужащие соединения специального назначения совершили десантирование на остров Гогланд в Финском заливе, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
«Сложность десантирования на побережье заключалась в неподготовленности площадки и изменчивом порывистом ветре, свойственном всем островам Финского залива», — говорится в сообщении.
Разведчики впервые выполнили парашютные прыжки с высоты 2500 метров. В район выброски их доставил вертолет Ми-8АМТШ. При снижении бойцы использовали спутниковую навигационную аппаратуру. Спецназовцы приземлились на неподготовленную площадку, где немедленно провели необходимую маскировку.
В ходе тренировки разведгруппа обнаружила и уничтожила ряд объектов условного противника. Затем отряд был эвакуирован с острова вертолетом.
Остров Гогланд — наиболее крупный и высокий на территории российской акватории Финского залива. Административно относится к Ленинградской области.
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