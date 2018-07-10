Спецназ ЗВО забросили на балтийский остров

Разведгруппа обнаружила и уничтожила скрытые объекты «противника».

Военнослужащие соединения специального назначения совершили десантирование на остров Гогланд в Финском заливе, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Сложность десантирования на побережье заключалась в неподготовленности площадки и изменчивом порывистом ветре, свойственном всем островам Финского залива», — говорится в сообщении.

Разведчики впервые выполнили парашютные прыжки с высоты 2500 метров. В район выброски их доставил вертолет Ми-8АМТШ. При снижении бойцы использовали спутниковую навигационную аппаратуру. Спецназовцы приземлились на неподготовленную площадку, где немедленно провели необходимую маскировку.

В ходе тренировки разведгруппа обнаружила и уничтожила ряд объектов условного противника. Затем отряд был эвакуирован с острова вертолетом.