Захарова: страны НАТО на саммите будут пугать Россией, чтобы увеличить расходы на оборону

"Конечно, все это — повод для увеличения финансирования защиты от «российской угрозы», потому что сразу после заявлений о необходимости противодействовать России следует обновление счетов, запросов на субсидии по ВПК [военно-промышленному комплексу] и так далее, — сказала дипломат. — Игра стала еще более очевидной после того, как Соединенные Штаты Америки просто начали предъявлять непосредственно суммы и счета к оплате с членов альянса за ту деятельность, которую они на себя берут: сколько страны — члены НАТО должны платить за обеспечение собственной безопасности".

Захарова назвала такие действия «абсолютно авантюрной историей». «Сначала нагнать страху, ввести всех в тотальное содрогание при слове „Россия“, а потом заявить, что они готовы осуществлять безопасность, но за деньги», — добавила официальный представитель МИД РФ.

При этом она указала, что членам НАТО следует бороться с реальными, а не выдуманными угрозами, прежде всего, с терроризмом. Она напомнила, что в странах-членах альянса в последние годы регулярно происходят теракты. «Создание новых вызовов, причем виртуальных — это и странно, и неконструктивно, — продолжила она. — Но самое главное — это просто разрушает основы современных международных отношений».