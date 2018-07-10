В Госдуме негативно отреагировали на приглашение Македонии вступить в НАТО

На саммите НАТО будет объявлено о приглашении Македонии в альянс. Об этом сообщил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи стран-членов НАТО в Брюсселе, передает ТАСС. Столтенберг также уточнил, что приглашение вступит в силу после имплементации соглашения о смене названия балканского государства.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН заявил, что это негативно скажется на отношениях между Россией и Македонией.

«Естественно, любые расширения Североатлантического блока не способствуют укреплению дружбы и сотрудничества между европейскими странами и Россией. Тем более расширение его на восток. Поэтому мы не приветствуем вступление Македонии в этот союз. Конечно, это будет негативно сказываться на наших отношениях», — рассказал НСН Чепа.

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«Мнения на этот счет разные. В любом случае очередное нагнетание обстановки на Балканах не будет способствовать непростым внутренациональным отношениям на полуострове, а также отношениям между странами бывшей Югославии и Россией», — резюмировал он.