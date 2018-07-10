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В Госдуме негативно отреагировали на приглашение Македонии вступить в НАТО
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В Госдуме негативно отреагировали на приглашение Македонии вступить в НАТО 

Национальная Служба Новостей 12 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В эфире НСН зампред думского комитета по международным делам заявил, что любая попытка расширения НАТО на Восток не сулит ничего хорошего.
На саммите НАТО будет объявлено о приглашении Македонии в альянс. Об этом сообщил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи стран-членов НАТО в Брюсселе, передает ТАСС. Столтенберг также уточнил, что приглашение вступит в силу после имплементации соглашения о смене названия балканского государства.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН заявил, что это негативно скажется на отношениях между Россией и Македонией.
«Естественно, любые расширения Североатлантического блока не способствуют укреплению дружбы и сотрудничества между европейскими странами и Россией. Тем более расширение его на восток. Поэтому мы не приветствуем вступление Македонии в этот союз. Конечно, это будет негативно сказываться на наших отношениях», — рассказал НСН Чепа.
Швейцарии предрекли многолетнее разбирательство с США в ВТО Депутат рассказал, что вопросы о возможности вступления в НАТО той или иной страны неоднократно обсуждались в Госдуме.
«Мнения на этот счет разные. В любом случае очередное нагнетание обстановки на Балканах не будет способствовать непростым внутренациональным отношениям на полуострове, а также отношениям между странами бывшей Югославии и Россией», — резюмировал он.
Напомним, саммит Североатлантического альянса пройдет в Брюсселе 11–12 июля 2018 года.
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