В Хельсинки запретят полеты беспилотников из-за встречи Путина и Трампа

"Авиация будет ограничена в Хельсинки и его окрестностях из-за встречи президентов США и России. Эти ограничения распространяются как на воздушный транспорт, так и на беспилотную авиацию", — говорится в сообщении.

Ограничения начнутся в воскресенье 15 июля в 6 часов утра и будут сняты 17 июля в 8 часов утра. В течение этого времени авиация, включая беспилотные летательные аппараты, в непосредственной близости от центра Хельсинки и в районе управления воздушного движения аэропорта Вантаа запрещена, за исключением коммерческих рейсов, говорится в сообщении.

"Мы надеемся, что люди поймут. Ограничения должны гарантировать безопасность высокопоставленных гостей. Это способствует обеспечению безопасности", — сказал представитель полиции Сами Хатёнен.