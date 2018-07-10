В Хельсинки запретят полеты беспилотников

Полеты авиации, кроме коммерческих рейсов авиакомпаний, ограничат в Хельсинки с воскресенья до вторника из-за намеченной в городе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает полиция Финляндии во вторник.
"Авиация будет ограничена в Хельсинки и его окрестностях из-за встречи президентов США и России. Эти ограничения распространяются как на воздушный транспорт, так и на беспилотную авиацию", — говорится в сообщении.
Ограничения начнутся в воскресенье 15 июля в 6 часов утра и будут сняты 17 июля в 8 часов утра. В течение этого времени авиация, включая беспилотные летательные аппараты, в непосредственной близости от центра Хельсинки и в районе управления воздушного движения аэропорта Вантаа запрещена, за исключением коммерческих рейсов, говорится в сообщении.
"Мы надеемся, что люди поймут. Ограничения должны гарантировать безопасность высокопоставленных гостей. Это способствует обеспечению безопасности", — сказал представитель полиции Сами Хатёнен.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.