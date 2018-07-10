Ещё
В Хельсинки запретят полеты беспилотников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хельсинки запретят полеты беспилотников из-за встречи Путина и Трампа 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Reuters
Полеты авиации, кроме коммерческих рейсов авиакомпаний, ограничат в Хельсинки с воскресенья до вторника из-за намеченной в городе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает полиция Финляндии во вторник.
"Авиация будет ограничена в Хельсинки и его окрестностях из-за встречи президентов США и России. Эти ограничения распространяются как на воздушный транспорт, так и на беспилотную авиацию", — говорится в сообщении.
Ограничения начнутся в воскресенье 15 июля в 6 часов утра и будут сняты 17 июля в 8 часов утра. В течение этого времени авиация, включая беспилотные летательные аппараты, в непосредственной близости от центра Хельсинки и в районе управления воздушного движения аэропорта Вантаа запрещена, за исключением коммерческих рейсов, говорится в сообщении.
"Мы надеемся, что люди поймут. Ограничения должны гарантировать безопасность высокопоставленных гостей. Это способствует обеспечению безопасности", — сказал представитель полиции Сами Хатёнен.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.
Последние новости
Мару Багдасарян предложили лишить гражданства Яровая жестко ответила сенатору из США Джонсон в письме Мэй сделал громкое заявление
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом51
Умер внук Леонида Брежнева8
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию930
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России135
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение