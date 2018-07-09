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СМИ: НАТО обсуждает упрощённую схему интеграции Грузии в альянс
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СМИ: НАТО обсуждает упрощённую схему интеграции Грузии в альянс 

Парламентская газета 9 июля 2018
Фото: Парламентская газета
НАТО может предоставить Грузии возможность вступления в военно-политический альянс по упрощённой схеме, без выдвижения Плана действий по членству (ПДЧ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
«Ожидается, что саммит НАТО 11-12 июля в Брюсселе подтвердит неизменность позиции альянса в отношении Грузии и заявит, что ни одна из третьих стран не может вмешиваться в процесс расширения альянса. Не исключено, что может быть заявлено, что Грузия может стать членом НАТО без предоставления ПДЧ. Во всяком случае, такие дискуссии ведутся», — сказал источник.
Собеседник также отметил, что в качестве механизма интеграции республики могут быть зачтены ежегодные национальные программы (ANP) и Существенный пакет мер НАТО — Грузия (SNGP). Оба документа нацелены на приближение Грузии к стандартам блока.
План действий по членству — это программа, предназначенная для помощи странам, планирующим стать членами НАТО. В частности, она регулируют ежегодные мероприятия страны-кандидата в области политики, экономики и в военной сфере. Грузия заявляет о необходимости получения ПДЧ с 2006 года.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году. Стремление республики к членству в блоке было поддержано на саммите альянса в Бухаресте в апреле 2008 года. В сентябре 2014 года в ходе саммита НАТО в Уэльсе был утверждён Существенный пакет мер НАТО — Грузия.
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