НАТО анонсировало массовое создание новых батальонов и эскадрилий

«Мы одобрим инициативу о готовности сил альянса: примем решение о создании к 2020 году 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий», — сказал Столтенберг, передает ТАСС.

По его словам, новые формирования будут готовы развернуться за 30 дней.

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля.

Ранее во вторник Столтенберг заявил, что страны-члены альянса в будущем году достигнут рекордного увеличения своих военных расходов.