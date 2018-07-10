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НАТО анонсировало массовое создание новых батальонов
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НАТО анонсировало массовое создание новых батальонов и эскадрилий 

Деловая газета «Взгляд» 15 часов назад
Фото: Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей лидеров альянса в Брюсселе анонсировал создание новых батальонов и авиаэскадрилий.
«Мы одобрим инициативу о готовности сил альянса: примем решение о создании к 2020 году 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий», — сказал Столтенберг, передает ТАСС.
По его словам, новые формирования будут готовы развернуться за 30 дней.
Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля.
Ранее во вторник Столтенберг заявил, что страны-члены альянса в будущем году достигнут рекордного увеличения своих военных расходов.
В мае стало известно, что расходы Евросоюза на обеспечение обороны и безопасности в 2021–2027 годах вырастут на 40% — до 27,5 млрд евро, что составит до 2% от общего бюджета ЕС в этот период.
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