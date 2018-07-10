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Генсек НАТО дал ответ Грузии по вступлению в альянс
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Генсек НАТО затруднился назвать сроки вступления Грузии в альянс 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что не может назвать примерных сроков вступления Грузии в альянс.
"На саммите НАТО будет заявлено, что альянс продолжит предоставлять поддержку Грузии и выразит благодарность за ее вклад в миссию в Афганистане. Никаких сроков для вступления мы пока назвать не можем", — сказал Столтенберг журналистам в преддверии встречи в верхах 11-12 июля в Брюсселе.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.
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