Летные испытания Ил-78М-90А отложили

Летные испытания заправщика Ил-78М-90А отложили

Летно-конструкторские испытания нового топливозаправщика Ил-78М-90А начнутся в августе, а не в июле; в данный момент завершена его покраска, которая проводилась на территории компании «Спектр-Авиа», сообщили в пресс-службе Дивизиона транспортной авиации ОАК.

Летно-конструкторские испытания Ил-78М-90А планируется завершить до конца 2018 года, передает ТАСС

Управляющий директор «Авиастар-СП» Василий Донцов сообщил, что в данный момент ключевой задачей предприятия является выход за два-три года на серийное производство Ил-76МД-90А. Пока же ведутся работы по постройке поточной линии окончательной сборки воздушного судна.

«Новая усовершенствованная версия топливозаправщика Ил-78М-90А создана на базе именно этого самолета. Создание конструкторской документации, производство воздушного судна осуществлялось на основе современных цифровых технологий. Я уверен, что у этого самолета большое будущее», — отметил Донцов.

Директор окрасочного производства Сергей Карташов рассказал, что заправщик был впервые покрыт краской с новым грунтом, в котором не применяется шестивалентный хром — ядовитое вещество лакокрасочного покрытия.

Всего на Ил-78М-90А ушло порядка 600 литров краски, процесс покраски занял 12 рабочих дней.

Ил-78М-90А может производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации, а с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации.

При использовании воздушного судна на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.

Кроме того, Ил-78М-90А может быть использован в качестве военно-транспортного самолета.

Отмечается, что переоборудование не требует большого объема работ и осуществляется в условиях аэродрома, в случае необходимости на него устанавливается оборудование для пожаротушения.

Напомним, заводские летные испытания российского самолета-заправщика Ил-78М-90А планировали начать в июле.