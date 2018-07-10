ВКС России подняли в небо более 50 самолетов

Более 50 самолетов задействованы в совместных учениях ВДВ и военно-транспортной авиации в Центральной России.

— В ходе полковых летно-тактических учений ВТА самолеты из Оренбургской, Псковской и Ростовской областей перебазировались на оперативные аэродромы под Иваново и Ульяновском. Будет произведена погрузка людей, грузов и боевой техники, затем экипажи отработают их переброску на большие расстояния с последующим десантированием, — рассказали ТАСС в Минобороны РФ.

После высадки десантникам предстоит уничтожить командный пункт и крупный центр тылового обеспечения условного противника, уйти из-под ответного удара с формированием водной преграды, занять выгодный для обороны рубеж и удерживать его до подхода основных сил.

В маневрах участвуют военно-транспортные самолеты Ан-22 "Антей", Ан-26, Ил-76, Ан-124 "Руслан" и другие — всего восемь типов авиатехники. Учения продлятся до 13 июля.